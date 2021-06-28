В Литве сочли незаконным выход Белоруссии из "Восточного партнерства" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Литве заявили, что решение Минска о выходе из программы Европейского союза "Восточное партнерство" не имеет силы, поскольку якобы было принято незаконной властью. Об этом 28 июня заявил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, слова которого приводит пресс-служба дипведомства.

- Подобные решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью, - сказал руководитель министерства.

В 2020 году Литва после выборов отказалась признавать итоги голосования в республике на котором победил Александр Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Белоруссии на фоне европейских санкций приняли решение приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" а также начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.