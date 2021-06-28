Белоруссия приостанавливает участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия на фоне европейских санкций приостанавливает свое участие в инициативе Европейского союза «Восточное партнерство», а также начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом в понедельник, 28 июня, говорится в сообщении на официальном сайте белорусского министерства иностранных дел.

Представители ведомства объяснили, что на фоне введенных Евросоюзом санкций в отношении республики в МИД Белоруссии был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель.

- Дипломату сообщили о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие нацбезопасности нашего государства и наносящие ущерб его экономике и гражданам. Белоруссия приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве», а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, - говорится в сообщении.

Кроме того, Белоруссия отозвала своего представителя в Евросоюзе, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет для европейских должностных лиц, которые причастны к санкциям против Минска.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что против РФ и Белоруссии ведется гибридная война. По словам министра иностранных дел, Москва и Минск обеспокоены неконструктивной линией Европейского союза в их отношении.