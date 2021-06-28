Рыночная капитализация Facebook превысила триллион долларов Фото: REUTERS

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник, 28 июня, в Нью-Йорке превысила отметку в один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq.

Это связано с тем, что произошел резкий взлет акций компании. В этот день их стоимость выросла на 15,92 доллара, что составляет 4,66%. Однако на этом значении рост стоимости акций не ограничивается, цена продолжает расти. В результате уровень рыночной капитализация компании превысил один триллион долларов.

В частности, увеличение стоимости акций стало результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние несколько дней.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что уровень рыночной капитализации американской корпорации Microsoft 22 июня превысил отметку в два триллиона долларов. Компания заняла первое место в мире с капитализацией выше этой суммы. При этом, как отмечает агентство, второе место заняла Apple.