Эндокринолог объяснил россиянам причины появления сонливости после еды

Эндокринолог объяснил россиянам причины появление сонливости после еды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-эндокринолог Павел Баранов рассказал, что чувство сонливости после плотного приема пищи, например обеда, обуславливается функционированием орексина. Это вещество регулирует в организме бодрствование, а также возбуждение и аппетит.

- В итоге: плотный прием пищи с большим количеством углеводов, особенно простых, оборачивается подавлением активности орексина и появлением тяги ко сну, - рассказал доктор россиянам в своем посте в Instagram.

При этом сам орексин затрагивает влияние метаболизма, циркадных ритмов и сна на состояние организма. Это же вещество способно усиливать голод и взаимодействовать с другими веществами, которые его формируют, пишут "Известия".