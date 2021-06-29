Мошенники стали продавать поддельные QR-коды для входа в рестораны Москвы

Поддельные QR-коды для входа в рестораны Москвы стали продавать мошенники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На специализированных форумах стали продавать фальшивые QR-коды для посещения столичных ресторанов. Об этом сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Как пишет РИА Новости, специалисты обнаружили более десяти объявлений о продаже QR-кодов, которые были опубликованы еще в мае. Волошин рассказал, что изначально с помощью этих объявлений мошенники пытались продавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, но после введения новых мер в Москве стали продавать и QR-коды. Средняя стоимость такого поддельного документа составляет 11 тысяч рублей.

Напомним, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщал, что за покупку поддельного QR-кода грозит лишение свободы до года.

Ранее в оперштабе столицы сообщили, что около 2,5 миллионов жителей Москвы успели получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий за первые три дня. Отмечается, что 63 процента поступивших в техподдержку обращений были удовлетворены, еще 23 процента обращений сверяются с федеральным регистром, поскольку в них идет речь о вакцинации в других регионах.