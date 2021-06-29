Клишас: за поддельные QR-коды для входа в ресторан может грозить до двух лет тюрьмы

Андрей Клишас сообщил, что за поддельные QR-коды для входа в ресторан может грозить до двух лет тюрьмы Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что за использование фальшивых QR-код для посещения столичных ресторанов может грозить до двух лет лишения свободы.

Сенатор объяснил это тем, что подобные действия могут считаться нарушением санитарно-эпидемических правил.

- Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не считается подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемических правил, поскольку лицо намерено нарушает установленные нормы посещения общественных мест, — цитирует Клишаса "Говорит Москва".

Напомним, на специализированных форумах стали продавать фальшивые QR-коды для посещения столичных ресторанов. Об этом сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Он рассказал, что изначально с помощью этих объявлений мошенники пытались продавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, но после введения новых мер в Москве стали продавать и QR-коды. Средняя стоимость такого поддельного документа составляет 11 тысяч рублей.