В России выявлено 20 616 случаев заражения коронавирусом 29 июня 2021 года

В России выявлено 20 616 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 20 616 случаев заражения COVID-19. За все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где выявили 6 209 случаев. На втором месте идет Московская область, где заболели 2 453 человек. Затем идет Санкт-Петербург — 1 374 случая.

Также за минувшие сутки умерли 652 человека. После болезни выписали 14 697 пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России вакцинированы от коронавирусной инфекции 23 миллиона человек. Как отметил министра, в последние дни темпы вакцинации в России возросли, в том числе и из-за "подталкивания" населения к принятию решения о необходимости прививки. Мурашко также заявил, что граждане успокоились относительно ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку видят, что система здравоохранения справляется с пандемией в стране.