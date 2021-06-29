Самыми уязвимыми пользователями для хакеров стали подростки и пенсионеры Фото: Анастасия Осипова

Разработчики антивирусов ESET поделились статистикой: каждый второй пользователь соцсетей становится жертвой киберпреступлений. Особую популярность в 2020 году приобрел фишинг — это схема, когда человек переходит по фейковой ссылке и сам вводит свои данные. Эту информацию преступники используют для кражи персональных аккаунтов или доступа к банковскому счету.

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET Антон Пономарев рассказал, какая категория пользователей самая уязвимая и посоветовал способы защиты.

Прежде чем перейти по ссылку, которая внешне напоминает ту, что предоставляет служба техподдержки соцсетей, нужно убедиться, что ее прислали не мошенники. В Сети существуют специальные сервисы, где можно проверить адрес.

Часто потерять персональные данные можно на сайтах, где размещен пиратский контент. Чтобы избежать утечки информации лучше не пользоваться такими ресурсами и применять антивирусное ПО.

- С осторожностью нужно публиковать информацию о себе в соцсетях, эти сведения могут использоваться мошенниками. А еще не стоит устанавливать везде одинаковые простые пароли, - комментирует эксперт Life.ru.

Часто жертвами преступников становятся неопытные юзеры. При этом в зоне риска находятся как юные, так и пожилые пользователи. В случае с детьми помогут сервисы родительского контроля, а старшему поколению специалист советует пройти курсы интернет-грамотности.