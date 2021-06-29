В Кремле заявили о необходимости мер против подделки QR-кодов

Дмитрий Песков заявил о необходимости мер против подделки QR-кодов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что необходимо ввести меры против подделки QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

- Подделка документов - это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что считает необходимым введение мер против подделки таких документов.

Напомним, на специализированных форумах злоумышленники стали продавать фальшивые QR-коды для посещения столичных ресторанов. Изначально с помощью этих объявлений мошенники пытались продавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, но после введения новых мер в Москве стали продавать и QR-коды. Средняя стоимость такого поддельного документа составляет 11 тысяч рублей.