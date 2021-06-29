Песков: Достичь уровня вакцинации россиян в 60% к осени не удастся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не удастся к осени добиться уровня вакцинации от коронавируса в 60%, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, число желающих привиться начало расти только на этой неделе. Несмотря на все условия для вакцинации, созданные государством, ее динамика все еще низкая, подчеркнул он.

Сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться вправо», заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что «мы должны быть все недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции». Как сказал Песков, «вакцинация –добровольная и это вопрос разумности, сознательности каждого из нас», а также единственная защита от заболевания.

В России для вакцинации доступны четыре препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Сайт kp.ru писал об отличиях российских вакцин от COVID-19.