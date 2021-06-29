Общественники выступили за обязательную вакцинацию для таксистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты в сфере транспорта выступили за обязательную вакцинацию водителей такси. Они полагают, что агрегаторы должны нести ответственность за безопасность перевозок, а значит оперативно организовать процесс вакцинирования. Такое мнение высказал директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» (Ассоциация «ТАМА»), заместитель председателя Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Норайр Блудян.

На текущий момент московские таксисты перевозят столько же пассажиров, сколько и до пандемии. То есть, в машины такси ежедневно попадает огромное количество человек, что увеличивает риск передачи инфекции. Вакцинация водителей становится все актуальнее.

- Агрегаторы перевозок, таксомоторные компании со своим штатным водительским составом, компании-арендодатели легковых такси физическим лицам, индивидуальные предприниматели, включая тех, которые организовывают перевозки с привлечением водителей – должны проявить социальную ответственность за безопасность перевозок, взаимодействовать между собой и оперативно организовать вакцинацию водителей, - сказал Блудян «Известиям».

Одним из способов мотивировать перевозчиков пройти вакцинацию называют ограничение в заказах. Тем таксистам, которые не сделали прививку предлагают не передавать заказы с высоким рейтингом.

- Многие несерьезно относятся к вопросу здоровья, думают, что вирус их обойдет и не торопятся прививаться. Ограничение в работе будет стимулом, - говорит руководитель проекта «Пробок нет» Александр Шумский

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев объяснил, как безопасно пройти вакцинацию. Медик отметил, что на момент прививки человек должен быть здоров.

- Мы не смотрим на наличие антител, мы смотрим, чтобы человек был здоров на момент приема, чтобы не было никаких обострений хронических заболеваний, а на антитела мы вообще не обращаем внимания, - сказал врач Пятому каналу.