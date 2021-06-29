Гинцбург: летальность от коронавируса в отдельных случаях до 5-10%

Александр Гинцбург заявил, что летальность коронавируса в отдельных случаях выросла 1-2% до 5-10% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава, академик Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций летальность коронавирусной инфекции в отдельных случаях выросла с 2% до 5-10%.

- В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, — сказал специалист во время пресс-конференции.

Гинцбург подчеркнул, что за последние недели вакцинация стала особенно актуальна, так как коронавирус постоянно мутирует. Также специалист считает правильным решение Министерства здравоохранения России ввести ревакцинацию каждые полгода. Он подчеркнул, что болезнь в легкой форме не обеспечивает ту же защиту, что и после вакцинации.

Ранее оеративный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 20 616 случаев заражения COVID-19. За все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания. Также за минувшие сутки умерли 652 человека. После болезни выписали 14 697 пациентов.