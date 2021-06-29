Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать большую часть россиян в течение четырех месяцев

Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 70% россиян в течение четырех месяцев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России необходимо в течение двух-четырех месяцев вакцинировать от коронавируса большую часть населения – около 70%, чтобы скорее снять ограничения. Об этом аявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе круглого стола, посвященного вакцинации.

«Мы должны это сделать. Тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями…останутся, я надеюсь, в прошлом», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, по словам Гинцбурга, из-за постоянных мутаций летальность коронавирусной инфекции в отдельных случаях выросла с 2% до 5-10%.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов заявил, что так как в России рекомендации привиться очень многие игнорируют, в стране объективно необходима кроме добровольной обязательная вакцинация определенных групп граждан. COVID-19 — это заболевание, которое опасно для окружающих, добавил специалист.