Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи объяснил, почему ВОЗ призвала не проверять антитела перед вакцинацией

Вирусолог объяснил, почему ВОЗ призвала не проверять антитела перед прививкой Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не проверять наличие антител перед прививкой от коронавируса, чтобы ускорить процесс массовой вакцинации населения. Такое мнение выразил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Это все-таки довольно сложная процедура (проверка на наличие антител – прим. ред.), которая требует усилий специалистов и лабораторий. При массовой вакцинации, которая составляет десятки или сотни миллионов, миллиарды людей, это очень усложнит процесс. Я думаю, по этой причине», — цитирует ученого телеканал «360».

Напомним, ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что уже болеющему или переболевшему коронавирусом пациенту вакцинация не причинит никакого вреда.

«Массовые кампании в общественном здоровье должны быть спроектированы так, чтобы их наиболее просто, удобно и быстро можно было применять. Главное, вы должны знать, что никаких данных за бОльшую опасность для вас, если вы сделаете прививку и уже заражены вирусом, нет», - заявил врач.