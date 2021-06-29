В Северной Корее официально сообщили о похудении Ким Чен Ына

В Северной Корее официально подтвердили потерю веса Ким Чен Ыном Фото: REUTERS

Государственные северокорейские СМИ официально упомянули потерю веса лидером страны Ким Чен Ыном, чтобы опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем и показать работу лидера в трудный для страны период. С таким мнением выступил директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.

Ранее телевидение Северной Кореи показало сюжет, где местный житель сообщает, что все граждане страны "убиты горем" из-за резкого похудания Ким Чен Ына. Мужчина сообщил, что "изможденный" вид национального лидера доводит северокорейцев до слез.

- Люди были убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим, мы плакали, — сказал мужчина.

Напомним, с учетом закрытости Северной Кореи и практически полного отсутствия информации о здоровье ее лидера, у южного соседа КНДР сразу же появились теории о серьезной болезни Ким Чен Ына. Правда подобные инсинуации о скоро смерти генсека циркулируют там постоянно, причем многие из них печатаются в СМИ со ссылкой на разведку.