Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 15:26

Большинство россиян выступили против гендерных цветов для детской одежды

Половина опрошенных признались, что выбирают ребенку простые, минималистичные наряды
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам. Фото: Светлана Зоц

Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам. Фото: Светлана Зоц

Большая часть родителей в России не поддерживают идею гендерных цветов в одежде у своих детей, в частности, родовой – для девочек и голубой – для мальчиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Института Общественного Мнения Анкетолог» и бренда детской одежды LOLOCLO.

«Более половины опрошенных (56,1%) выступают против гендерных цветов в одежде. Противоположную позицию, предполагающую наличие гендерных цветов, занимают 22,2% опрошенных», — приводит данные исследования Газета.Ru.

В большей степени при покупке одежды детям россияне обращают внимание на качество материала. Так, 82,8% предпочитают покупать вещи из натуральных тканей премиального качества. При этом половина родителей стремятся выбирать для ребенка простую, минималистичную одежду. Стильным своего ребенка хотят видеть 75,1% родителей. Они выбирают современные модели без ярких принтов.