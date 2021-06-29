Большинство россиян выступили против гендерных цветов для детской одежды

Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам. Фото: Светлана Зоц

Большая часть родителей в России не поддерживают идею гендерных цветов в одежде у своих детей, в частности, родовой – для девочек и голубой – для мальчиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Института Общественного Мнения Анкетолог» и бренда детской одежды LOLOCLO.

«Более половины опрошенных (56,1%) выступают против гендерных цветов в одежде. Противоположную позицию, предполагающую наличие гендерных цветов, занимают 22,2% опрошенных», — приводит данные исследования Газета.Ru.

В большей степени при покупке одежды детям россияне обращают внимание на качество материала. Так, 82,8% предпочитают покупать вещи из натуральных тканей премиального качества. При этом половина родителей стремятся выбирать для ребенка простую, минималистичную одежду. Стильным своего ребенка хотят видеть 75,1% родителей. Они выбирают современные модели без ярких принтов.