Собянин: Каждый день в Москве на вакцинацию записываются 87 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве растет уровень вакцинации от коронавирусной инфекции, ежедневно на прививку от заболевания записываются около 87 тысяч жителей российской столицы. Об этом во вторник, 29 июня, заявил московский мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

При этом градоначальник отметил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории Москвы остается крайне сложной.

- Количество занятых коек пациентами с коронавирусом приблизилось к 15 тысячам. Ежедневная запись на вакцинацию достигла в Москве 87 тысяч человек в сутки, это очень высокий уровень. В течение одного или полутора месяцев мы привьем примерно 1,5-2 миллиона жителей города, ожидаю этого, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также поблагодарил коллег из правительства государства за оперативную работу по поставке вакцины и принятию решений.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, лидерами по темпам вакцинации от коронавируса в РФ в настоящее время являются Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области.