Мурашко назвал регионы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Москва, Подмосковье, Чечня и Белгородская область входят в число российских регионов — лидеров по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр сообщил также, что в настоящее время в России доля вакцинированных от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет составляет более 40 процентов.

- С 16 июня текущего года мы наблюдаем значительное увеличение удельного темпа вакцинации от коронавируса в нашей стране. По темпам вакцинации хочу отметить Башкортостан, Московскую область, Москву, а также Чечню, Белгородскую и Тюменскую области, - заявил Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее московский мэр Сергей Собянин отметил, что число записей на вакцинацию от коронавируса в столице достигло 87 тысяч человек в сутки.