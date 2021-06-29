Голикова: В некоторых регионах России идет экстренная вакцинация

Голикова сообщила, что в некоторых регионах России идет экстренная вакцинация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В некоторых регионах России вакцинация от коронавируса проходит в экстренном порядке, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова, устойчивый иммунный ответ у переболевших сохраняется в течении 6 месяцев с постепенным снижением до 9-12 месяцев. Она подчеркнула, что новые мутации коронавируса могут провоцировать инфекционный процесс, и это необходимо учитывать.

Напомним, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в числе лидеров российских регионов по темпам вакцинации входят Москва, Московская область, Чеченская республика и Белгородская область.

Министр также сообщил также, что в настоящее время в России доля вакцинированных от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет составляет более 40 процентов.

Как писал сайт kp.ru, ранее московский мэр Сергей Собянин отметил, что число записей на вакцинацию от коронавируса в столице достигло 87 тысяч человек в сутки.