Страховщики раскрыли средний размер вкладов россиян Фото: Анастасия Осипова

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) назвали средний размер вклада россиян. По данным на 1 апреля 2021 года сумма составляла 283 тысячи рублей.

В 30 крупнейших по объему вкладов банках страны в средний размер вклада, оформленного на физического лицо, колеблется от 120 до 1,1 миллиона рублей. У юридических лиц сумма в разы выше – 1,96 млн рублей.

Если же говорить про вклады в экскроу-счета, которые в последствии будут направлены на выкуп квартир в новостройках, то средняя сумма составляет 5,2 млн рублей, сообщает газета «Известия».

В тоже время россияне стали брать взаймы больше денег. Средний размер выданного потребкредита вырос на 43,6% за год и на май 2021 года составил почти 295 тысяч рублей. При этом наибольший размер среднего потребкредита в столице — более 577 тысяч рублей.

Экономист Андрей Колганов связал увеличение среднего кредита с падением доходов населения, россияне пытаются сохранить свой привычный уровень жизни.

- Вторая причина - банки ужесточили требования к клиентам и теперь кредиты выдают более состоятельным заемщикам. Люди имеют больший доход и поэтому могут взять большую сумму, - говорит экономист в беседе с NEWS.ru.