В Нидерландах заявили, что истребители РФ создали «небезопасную ситуацию» в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Нидерландов заявило, что истребители России создали «небезопасную ситуацию» в акватории Черного моря, якобы пролетев слишком близко к голландскому фрегату Evertsen. Об этом во вторник, 29 июня, говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства Нидерландов.

- Российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море в минувший четверг, когда голландский военный корабль находился к юго-востоку от Крыма. Самолеты неоднократно беспокоили экипаж корабля примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени, пролетали слишком низки и близко к нему. При этом истребители были вооружены ракетами класса «воздух-земля», предназначенными для поражения цели с воздуха. Действия России нарушили право на свободное пользование морем, - утверждается в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, ранее в Национальном центре управления обороной сообщили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО и других стран-участников учений Sea Breeze в акватории Черного моря.