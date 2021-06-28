Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2021 18:48

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 года
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Черноморский флот контролирует действия судов НАТО и других государств, которые участвуют в учениях Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

- Силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей Объединенных военно-морских сил НАТО и стран-участников учений Sea Breeze - 2021, которые стартовали сегодня в северо-западной части Черного моря. Данные учения будут проходить до 10 июля текущего года, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что основные участники Sea Breeze в этом году: Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и государства-партнеры. В учениях будут задействованы примерно четыре тысяч военных, 40 судов, 30 единиц авиации и свыше сотни автомобилей и бронетехники.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне официальной представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что под прикрытием учений Sea Breeze войскам Украины и националистическим формированиям, дислоцированным недалеко от районов в Донецкой и Луганской областях, американской стороной будут поставлены оружие и боеприпасы.