Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Черноморский флот контролирует действия судов НАТО и других государств, которые участвуют в учениях Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

- Силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей Объединенных военно-морских сил НАТО и стран-участников учений Sea Breeze - 2021, которые стартовали сегодня в северо-западной части Черного моря. Данные учения будут проходить до 10 июля текущего года, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что основные участники Sea Breeze в этом году: Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и государства-партнеры. В учениях будут задействованы примерно четыре тысяч военных, 40 судов, 30 единиц авиации и свыше сотни автомобилей и бронетехники.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне официальной представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что под прикрытием учений Sea Breeze войскам Украины и националистическим формированиям, дислоцированным недалеко от районов в Донецкой и Луганской областях, американской стороной будут поставлены оружие и боеприпасы.