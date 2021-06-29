Хуснуллин заявил о сложностях строительства трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о сложностях при строительстве трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург из-за роста цен на строительные материалы и нехватки рабочей силы. О трудностях, с которыми сталкивается проект строительства трассы, вице-премьер написал во вторник, 29 июня, на своей странице в социальной сети Instagram.

- Одним из проектов развития скоростных автотрасс на территории России является автодорога М-12 Москва - Казань, которую планируется продлить до Екатеринбурга. Работа уже запущена, однако есть сложности. В стране растут цены на стройматериалы, наблюдается нехватка рабочей силы, - говорится в публикации.

При этом Марат Хуснуллин выразил уверенность в том, что строители смогут в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения на данной трассе.

Как писал сайт kp.ru, в апреле российской президент Владимир Путин заявил, что завершить строительство скоростной трассы Москва - Казань - Екатеринбург планируется в 2021-2024 годах