Скоростная трасса Москва - Казань - Екатеринбург: Владимир Путин объявил о строительстве дороги 2021-2024

Особое внимание в очередном Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил развитию регионов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Особое внимание в очередном Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил развитию регионов. Для поддержки инфраструктурных проектов им будут предоставлять льготные кредиты – под 3% годовых на 15 лет.

- Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития, - сказал глава государства.

Всего на эти цели планируется выделить 500 млрд рублей. Это позволит реализовать давно откладываемые проекты.

- Ямало-Ненецкий автономный округ сможет запустить строительство северного широтного хода. Это ж/д магистраль, которая даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать! Для этого есть все возможности, - пояснил президент.

При этом, по словам Владимира Путина, регионы получат не только принципиально новые инструменты развития, но и прямые федеральные ресурсы для решения наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект для улучшения качества жизни людей.

- Начнем с того, что выделим деньги из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной трассы Москва - Казань. И более того – продлить ее до Екатеринбурга, - пояснил глава государства.

Завершить этот масштабный проект планируется за три года.

- Таким образом, в 2024 году с учетом действующей платной трассы Москва – Санкт Петербург будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть – от Балтики до Урала, - уточнил президент.

По его мнению, трасса должна стать катализатором и опорной инфраструктурой для развития всех территорий, через которые будет проходить дорога.

Напомним, масштабный проект начали реализовывать в позапрошлом году - взамен планировавшейся ранее скоростной ж/д дороги. Сейчас идет бумажная подготовка, а строительство должно начаться в середине этого года. На возведение участка только от Москвы до Казани (800 км), по оценкам «Автодора», потребуется почти 700 млрд рублей (60% денег - из бюджета). Проезд по нему будет стоить в среднем 2 - 2,5 рубля за километр. И дороже всего - на объезде Балашихи и Ногинска за МКАД. Расчеты для дополнительного участка масштабной трассы от Казани до Екатеринбурга (почти 1000 км) пока не оглашались.

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