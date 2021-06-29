Шесть человек погибли при крушении парома у берегов Бали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения парома около берегов острова Бали в Индонезии. Среди погибших трое мужчин и трое женщин. Еще восемь человек с борта затонувшего судна получили различные травмы. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил глава отдела полиции района Джембрана Ади Вибава.

- Погибли по меньшей мере шестеро. Среди погибших трое мужчин и трое женщин. Спасатели в ходе операции по эвакуации людей с затонувшего судна доставили на берег 31 человека, восемь из них получили различные ранения, - заявил он в интервью агентству «Синьхуа».

Как ранее писал сайт kp.ru, на борту потерпевшего крушения в водах Индонезии в проливе Бали корабля находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. Судно направлялось с острова Ява на Бали, причина случившегося пока что неизвестна. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.