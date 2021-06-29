Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Фото: официальный сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии, которая состоится 30 июня текущего 2021 года. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в данном совещании приняли участие руководство администрации президента России, некоторые заместители председателя правительства, а также глава российского министерства финансов Антон Силуанов.

В минувший понедельник у Владимира Путина прошло первое внутреннее совещание с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии.

Как ранее писал сайт Kp.ru, прямая линия президента России с гражданами пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени. Владимир Путин будет в свободном режиме отвечать на вопросы россиян. Жители страны направили к прямой линии с главой государства уже более 714 тысяч вопросов.