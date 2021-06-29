Минобороны о поднятых в воздух истребителях: Фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фрегат военно-морских сил Нидерландов в Черном море в минувший четверг изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границы голландским кораблем в воздух поднимались истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Об этом во вторник, 29 июня, сообщило Министерство обороны России.

- Находившийся в нейтральных водах акватории Черного моря фрегат Evertsen ВМС Нидерландов 24 июня изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения государственной границы в воздух поднимались российские истребители и бомбардировщики, - объяснили представители военного ведомства.

Отмечается, что после пролетов российских военных самолетов нидерландский фрегат сразу изменил курс от границы России.

При этом истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты рядом с кораблем ВМС Нидерландов Evertsen, действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт Kp.ru, ранее минобороны Нидерландов заявило, что истребители РФ якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, «летая слишком близко к голландскому фрегату».