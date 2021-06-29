Основной темой вопросов на прямую линию Путина в 2021 году стал коронавирус Фото: REUTERS

Основной темой вопросов на прямую линию российского президента Владимира Путина в текущем 2021 году стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Вопросов традиционно много, они поступают по самым разным каналам. Тенденцию по вопросам для прямой линии с Владимиром Путиным установить сложно, в этом году главной темой обращений является коронавирус. Также тема экономики и кризис, несмотря на выход из него, интересуют россиян, которые пишут президенту на прямую линию, - сообщил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу «Россия-24».

Дмитрий Песков уточнил, что в основном поступают вопросы по вакцинации против коронавирусной инфекции, по срокам окончания пандемии и ее возможным экономическим последствиям.

Напомним, прямая линия главы государства состоится 30 июня в полдень по московскому времени. Россияне могут задать свои вопросы через специальное мобильное приложение «Москва - Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира