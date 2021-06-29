Песков: вакцинация от коронавируса в России остается добровольной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России остается добровольной. Вероятнее всего, российский президент Владимир Путин во время прямой линии завтра затронет данную тему и даст развёрнутый ответ. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Вакцинация в нашей стране действительно остаётся добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ на вопрос об этом. Человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. Но вы можете просто не идти работать поваром. С прививкой то же самое. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте пройти вакцинацию, - заявил пресс-секретарь российского президента в интервью на телеканале «Россия 24»

Как писал сайт Kp.ru, официальный представитель Кремля отметил также, что основной темой вопросов на прямую линию президента России Владимира Путина в этом году станет пандемия коронавирусной инфекции.