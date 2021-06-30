Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов прогнозируется аномально жаркая погода. По данным синоптиков, отклонения от нормы будут примерно на 7-10 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается других субъектов страны, то в Поволжье и на Урале ожидается волна тепла, а в центр РФ будет достаточно комфортная погода с температурой 20-31 градус.

- По-настоящему проблемы с жарой прогнозируются в Архангельской и Вологодской областях, а также в Коми. Там температура выше нормы, тепло до 28-32 градусов. В Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов почти везде. В Краснодарском крае прогнозируется до 35 градусов жары, - рассказал Вильфанд ТАСС.

Также метеоролог сообщил, что в пределах 30-36 градусов будет на Юге Урала, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В ПФО столбик термометра будет показывать значения температуры на 7-10 градусов выше нормы, а в Чувашии прогнозируется жара до 37 градусов.

Накануне Вильфанд спрогнозировал, что с каждым годом лето в России будет все жарче и жарче. При этом он отметил, что главной проблемой здесь является то, что при потеплении огромная площадь нашей страны - более 60% территории - это вечная мерзлота, начнет деформироваться.