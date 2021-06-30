Экс-депутат Рады предрек Украине распад на четыре части Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в будущем Украина рискует повторить судьбу Югославии и может разделиться на четыре части.

- По той ситуации, в которым мы оказались, мы должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина, - рассказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Наш".

При этом Мураев добавил, что некоторые западные страны, в том числе Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно выдавая гражданам Украины свои паспорта.