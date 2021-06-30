В Канаде 29 июня 2021 зафиксировали рекордную жару в 49,6 градуса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С минувшей пятницы, 25 июня, на западе Канады установилась беспрецедентная жара, а в небольшом городке Литтон, расположенный в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера, третий день подряд устанавливаются температурные рекорды для всей страны. Во вторник, 29 июня, столбик термометра показал рекордные плюс 49,6 градуса.

Как передает CBC, в воскресенье, 27 июня, температура в Литтоне поднималась до 46,6 градусов тепла, на следующий день, 28 июня, уже до 47,9 градусов тепла. При этом, до сих пор по всей Канаде ни разу не фиксировали температуру выше 45 градусов, которые были зарегистрированы в 1937 году в Саскачеване.

Полиция Ванкувера заявляет, что с пятницы, 25 июня, получила сообщения о 130 случаях внезапной смерти в городе и окрестностях. Как уточняется, большинство умерших были в преклонном возрасте или имели хронические заболевания. Правоохранители назвали жару одним из факторов, приведших к смерти.

Метеослужба Канады выпустила предупреждения о жаркой погоде для Альберты и отдельных районов Саскачевана, Британской Колумбии, Манитобы и Северо-Западных территорий страны. Старший климатолог ведомства Дэвид Филипс напомнил, что Канада является самой снежной страной в мире и второй по холоду.

«У нас часто ударяют морозы, бывают снежные бури, но мы не часто можем говорить о подобной жаре. В Дубае сейчас прохладнее», - приводит его слова ВВС.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Канадской королевской конной полиции города Бернаби в провинции Британская Колумбия сообщили, что в стране более 30 человек стали жертвами аномальной жары за минувшие двое суток, большинство из которых пожилые люди.