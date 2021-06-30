Полиция Чехии: Пока по делу о взрывах во Врбетице не собрано достаточно доказательств

Полиция Чехии сообщила, что пока по делу о взрывах во Врбетице не собрано достаточно доказательств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции Чехии Иржи Мазанек сообщил, что у полиции республики пока нет достаточного количества доказательств по делу о взрывах складов во Врбетице.

- Пока у нас не собрано достаточное количество улик, чтобы возбудить уголовное преследование, — сказал он в эфире Чешского радио.

Также Мазанек не стал прогнозировать, когда расследование может быть прекращено, но не исключил, что это не произойдет в 2021 году.

Он сообщил, что полиция рассматривает версию о причастности российских спецслужб к взрывам с января прошлого года. Мазанек подчеркнул, что эта информация была получена без помощи американских или каких-либо других иностранных спецслужб.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили наших разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства.