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Политика30 июня 2021 11:42

Кремль: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Песков заявил, что это имеет негативные последствия для двухсторонних отношений
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Кремль: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не отказываются от планов по сдерживанию России, что имеет негативные последствия для двухсторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто - я имею в виду наших американских товарищей - не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Напомним, накануне Песков ответил на вопрос об отношениях Москвы с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Как он отметил, измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, «наверное, не может». Представитель Кремля считает, что необходимо «ждать какое-то количество месяцев». По его словам, «только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях».