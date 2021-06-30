Кремль: США не отказываются от планов по сдерживанию России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не отказываются от планов по сдерживанию России, что имеет негативные последствия для двухсторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто - я имею в виду наших американских товарищей - не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Напомним, накануне Песков ответил на вопрос об отношениях Москвы с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Как он отметил, измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, «наверное, не может». Представитель Кремля считает, что необходимо «ждать какое-то количество месяцев». По его словам, «только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях».