Песков ответил на вопрос об отношениях России с США после встречи президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном может наступить только через некоторое время после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь», - сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-24».

Дмитрий Песков добавил, что «нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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Эксперты и политологи по просьбе Радио «Комсомольская Правда» оценили встречу лидеров России и США и пришли к выводу, что диалог еще не начался, но шансы на него есть (подробности).