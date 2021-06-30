Песков: Путин работает со всеми вопросами россиян для прямой линии

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин работает со всеми вопросами россиян для прямой линии Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин работает со всеми вопросами россиян для прямой линии.

- Путин работает традиционно непосредственно с обращениями россиян. Те самые обращения, которые специалисты собирают. Обращает он внимание практически на все. У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире "Первого канала".

Напомним, в среду, 30 июня, президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан нашей страны на традиционной Прямой линии. Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов. Общение главы государства с россиянами начнется в полдень – в 12:00 по московскому времени. KP.Ru ведет прямую онлайн-трансляцию.