Владимир Путин рассказал, что привился вакциной "Спутник V". Фото: САВОСТЬЯНОВ Сергей/ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V".

Глава государства сообщил, что когда делал прививку, тогда в гражданском обороте было только два препарата. Путин отметил, что обе вакцины хорошие, и он мог сделать любую из них.

- Но как ни покажется странным, я с врачами не советовался. Они обе хорошие, современные. Но вот векторовская - современная. Но как мне показалось по своим знакомым, расскажу, чем я руководствовался - действует она меньше по времени. Я все-таки исходил из того, чтобы мне нужно быть защищенным, и привился "Спутником", — сказал российский лидер во время прямой линии с россиянами.

Путин добавил, что тем же препаратом привилась и его дочь.

Напомним, Владимир Путин считает, что вакцинация населения от коронавируса должна расширяться.Как отметил глава государства в разговоре с лауреатами государственных премий за 2020 год, на 18 миллионов вакцинированных россиян не зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений от COVID-19. Такой показатель убедительно доказывает, что вакцинация должна быть шире, сказал Путин.