Путин рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщив, что у него наблюдалось незначительное повышение температуры.

«Вечером поднялась температура до 37,2. Утром проснулся – уже 36,6», – сказал глава государства во время «Прямой линии».

По словам российского президента, он долгое время не раскрывал, какой вакциной, поскольку его попросили не говорить об этом, дабы избежать конкуренции между вакцинами. Позже Путин сообщил, что привился вакциной «Спутник V».

Напомним, российский лидер сделал вакцину от коронавируса в марте 2021 года. После прививки российский лидер чувствовал себя хорошо, на следующий день он провел полноценный рабочий день.

Полная стенограмма с Прямой линии Владимира Путина.