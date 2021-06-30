Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 июня 2021 12:35

Путин заявил, что в России создадут систему реабилитации после коронавируса

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создадут систему реабилитации после коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам российского лидера, реабилитации в России «фактически не было», но было в советское время. Как отметил глава государства, в условиях Советского Союза «при системе жесткой вакцинации никто не спрашивал, всем ставили одинаково, и мне тоже».

«Я жил в простой рабочей семье - меня никто не спрашивал, выстроили в очередь в медкабинет и все. Была стабильной ситуация. После развала СССР развалилась и система медицины, социальная. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение оборудования», - сообщил российский лидер.

Путин отметил, что для реабилитации после коронавирусной инфекции, который «ударяет по сосудам, органам дыхания», необходима специальная техника и оборудования. «Сейчас эта работа начнется», - заявил он.