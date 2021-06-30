Чавушоглу: Турция готова обеспечить безопасность туристов из России Фото: REUTERS

Турция готова обеспечить безопасность здоровья туристов из России на курортах республики, туристический сектор страны полностью готов к этому. Об этом в среду, 30 июня, заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

- Решение по открытию авиасообщения – очень точное решение. Мы сделаем все, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали семь миллионов туристов из России, в 2020 – два миллиона. Мы обсудили безопасный туризм в нашей стране. Туристический сектор готов принять туристов, с полным соблюдением всех требований безопасности, - сказал турецкий политик.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва благодарна Турции за готовность принять все меры для защиты здоровья российских путешественников.

Как сообщал сайт kp.ru, российский оперативный штаб по борьбе с пандемией принял решение возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня текущего года. В настоящее время в эту страну разрешены чартерные и регулярные рейсы в Стамбул и на курорты.