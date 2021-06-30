Турция разрешила въезд привитым российскими вакцинами туристам без ПЦР-тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной. Об этом в среду, 30 июня, заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Турции объяснил, что для посещения страны без предъявления результатов тестирования туристы из РФ должны пройти полный курс вакцинации, то есть сделать прививки обоим компонентами препарата.

- Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой зарегистрированной российской вакцины, то есть прошли полную вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, который необходимо сделать в течение 72 часов перед вылетом в государство, - сказал Мевлют Чавушоглу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мевлют Чавушоглу также сообщил, что турецкий туристический сектор полностью готов к тому, чтобы в полной мере обеспечить безопасность здоровья российских путешественников.