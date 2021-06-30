Прощание с солистом группы «Доктор Ватсон» Георгием Мамиконовым пройдет 2 июля Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стала известна дата прощания с Георгием Мамиконовым. Траурная церемония состоится 2 июля храме Иоанна Предтечи.

Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» скончался 28 июня на 77 году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

- Прощание будет 2 июля в храме Иоанна Предтечи, это Предтеченский переулок, дом 2. В 11:45. Там будет отпевание, и затем процессия сдвинется на Химкинское кладбище, — рассказала Пятому каналу пресс-секретарь коллектива Вера Воронина.

Георгий Мамиконов был госпитализирован в одну из московских больниц 11 июня. Врачи боролись за жизнь пациента больше двух недель и сделали все возможное, чтобы победить болезнь, но справиться с последствиями "ковида" не удалось.

У артиста развилась мерцательная аритмия, сердце перестало выдерживать нагрузку и остановилось.

Георгий Мамиконов основал творческий шоу-группу «Доктор Ватсон» в 1985 году. Первым названием коллектива было «Сюрприз», позже его стали называть «Доктор Ватсон». Мамиконов все время оставался бессменным руководителем и солистом группы.