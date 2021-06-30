Сотрудник «Матросской Тишины» заявил, что Навальный дважды говорил о побеге Фото: REUTERS

Алексей Навальный дважды высказывался о намерении совершить побег. Об этом говорится в решении Преображенского суда Москвы, который признал законным постановку осужденного блогера на учет как склонного к побегу.

Сообщается, что во время заседания комиссии по постановке на профилактический учет суд заслушал показания сотрудника «Матросской Тишины», который и рассказал о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег.

- Члены комиссии внимательно изучили представленные во время заседания заявления должностных лиц данного средственного изолятора, после чего приняли решение поставить Алексея Навального на профилактический учет в качестве лица, склонного к совершению побега, сроком на три месяца, - следует из решения суда, которое цитирует агентство ТАСС.

Сам Навальный в ходе судебного заседания по жалобе на решение о постановке его на данный учет объяснил свои слова о побеге шуткой.

Напомним, Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше», 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области. Накануне суд принял решение поставить осужденного блогера на профилактический учет как склонного к побегу.

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