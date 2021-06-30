Зеленский пригласил Папу Римского на Украину Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Папой Римском Франциском пригласил понтифика на Украину.

В беседе с главой Римской католический церкви украинский лидер отметил, что разговор проходит «в особый период 20-й годовщины визита» Папы Иоанна Павла II на Украину, сообщается на сайте офиса Зеленского. Президент заявил понтифику, что «Украина является неотъемлемым восточным легким Европы», а приезд Франциска в республику станет для украинцев «кислородом, который так необходим».

«Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины», – сказал Зеленский.

Также украинский лидер поговорил с Папой Римским о военном конфликте на Донбассе. Как рассказал Зеленский, Украина потеряла в результате столкновений 14 тысяч человек. Он выразил надежду на сотрудничество со Святым Престолом в решении проблемы Донбасса.

Ранее украинский лидер сообщил, что Папа Римский назвал его «президентом мира».

Как писал сайт kp.ru, в офисе президента Украины предложили провести встречу Зеленского и Владимира Путина в Ватикане.