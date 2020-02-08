Зеленский сообщил, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Папой Римским в Ватикане. Со слов украинского лидера, понтифик назвал его "Президентом мира", так якобы называют Зеленского в Европе.
- Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня «Президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе,- приводят слова Зеленского в офисе украинского президента.
Украинский президент поговорил с Папой Римским не только на вечные темы, но и улучил момент, чтобы попросить о помощи для разрешения вопроса с Донбассом, а также решил, что понтифик поможет ему в вопросе возвращения украинцев из ДНР и России.
Он пригласил его в Украину, при этом приглашение действует не только на Киев, но и на другие украинские города.
- Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток,- сообщил Владимир Зеленский.
Вопрос обмена задержанными обсуждали во время нормадского саммита в Париже. Процедуру удалось провести в конце 2019 года.
Зеленский и Папа Римский встретились в Ватикане..
ИСТОЧНИК KP.RU