Путин объяснил, почему бананы стоят дешевле морковки Фото: REUTERS

- Уважаемей Владимир Владимирович, как так получилось, что у нас бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей. И так же вопрос по картофелю. Вот как прожить человеку, маме моей пенсионерке, например, с такими ценами. Кто-нибудь у нас их вообще контролирует?

- Сегодня мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, сейчас так сейчас везде в мире. Причин очень много – и печатание денег в одних странах, и постковидные последствия и многое другое.

Правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен. Первое – заключили соглашение с производителями, выдали субсидии, ввели повышенные таможенные пошлины вывозные. Рост цент на хлебобулочные изделия и масло подсолнечное 0,1%, то есть их удается сдержать благодаря мерам. Так что в целом государство обращает внимание на рост цен. Может быть иногда не своевременно, конечно. И то, о чем Валентина говорит, это так называемый борщевой набор и повышение его стоимости...

У нас своей продукции не хватило, мы своей картошки произвели меньше чем нужно в прошлом году. Поэтому пришлось завозить из других стран. Но скоро будет новый урожай овощей, который по прогнозам будет лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, это отразится и на ценах. Овощи и фрукты пока производятся у нас в недостаточном объеме. Если курицу и мясо мы даже экспортируем, свыше 30 миллиардов долларов заработали наши производители в прошлом году – рекордная цифра. То здесь, конечно, еще есть над чем работать. В целом ежегодно 350 миллиардов рублей идет на поддержку сельского хозяйства.

35 миллиардов на социальное развитие села. И 70 миллиардов на возвращение земель в сельхоз назначение.

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