Минздрав: в регионах России началась ревакцинация от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ревакцинация от коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших данным заболеванием началась в российских регионах. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

- Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции. В российских регионах уже началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших россиян, - говорится в сообщении.

Привиться или пройти ревакцинацию россияне могут любой зарегистрированной в стране вакциной. В случае выявления у пациентов после первой прививки серьезных нежелательных реакций на препарат, может быть осуществлена замена вакцины на другую.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава министерств здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей страны, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку от него, пройти ревакцинацию. Руководитель ведомства объяснил, что это необходимо на фоне роста заболеваемости в государстве.