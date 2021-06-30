Климатолог: через 30-40 лет снег зимой может стать аномалией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России из-за потепления постепенно понижается континентальность климата. Через несколько десятков дет снег зимой на территории нашей страны может стать настоящей аномалией. Об этом в среду, 30 июня, заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам климатолога, разница температур зима-лето постепенно сокращается на Европейской территории России, а, значит, климат движется в сторону Западной Европы и умеренности.

- Уже через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в российской столице могут достигнуть нулевой отметки. То есть днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем минус три градуса. Снег будет уже аномалией, увидеть его зимой можно будет крайне редко. Примерно, как сейчас в Варшаве, - сообщил Владимир Семенов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом специалист отметил, что за пределами крупных городов не будет таких стремительных изменений климата.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным последствиям в РФ. По словам главы государства, глобальное потепление в России идет быстрее, чем в других странах.