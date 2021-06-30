Путин: таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным последствиям в РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным последствиям в России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии.

«В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат меняется, а в том, что некоторые считают, что климат будет меняться в определенных регионах, и когда подойдет к черте, и человечество "добавит", то климат будет как Венере. Так считают некоторые экологи и ученые», - заявил глава государства.

Путин отметил, что глобальное потепление в нашей стране идет быстрее, чем в других странах мира, и в целом на данной широте. Российский лидер напомнил, что часть территории страны, около 70 процентов, находится в северных широтах.

«И в "вечной мерзлоте", это - промерзшая вглубину земля. Если это все будет таять, то все проведет к серьезным последствиям. Это может произойти опустынивание некоторых территорий, и это нужно иметь в виду», - сказал президент.

Путин заявил, что Москва выполняет все обязательства, которые взяла на себя по многим соглашениям. «И будем это соблюдать. Связано это и с обеспечением экологической безопасности. Но есть и конкретные планы - реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее сложным моментам и отраслям», - заявил он, уточнив, что правительство разработало реакцию по 10 критически важным областям.

Напомним, ранее российский лидер назвал «чушью, мифом и откровенным передергиванием» разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата. В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в нашей стране должен стать ниже, чем в странах Европы.

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