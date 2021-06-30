Умер Дональд Рамсфелд, бывший глава Пентагона Фото: EAST NEWS

Умер Дональд Рамсфелд, бывший глава министерства обороны Соединенных Штатов. Американского политика не стало сегодня в возрасте 88 лет. Об этом в среду, 30 июня, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление его семьи.

- С глубокой печалью сообщаем о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. Он умер в 88 лет, окруженный семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико, - говорится в сообщении семьи.

Дональд Рамсфелд два раза за свою карьеру был руководителем Пентагона: при администрации Джеральда Форда в 1975—1977 годах, а также при администрации Джорджа Буша-младшего в 2001—2006 годах. В 1970-е годы американский политик был самым молодым министром обороны за всю историю страны, а после повторного названия стал самым пожилым.

При Рамсфельде в качестве министра обороны Соединенные Штаты осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Дональд Рамсфелд за свою карьеру был отмечен множеством почетных званий и международных наград, а в 1977 году его удостоили высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы.